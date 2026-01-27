Rinforzo per il centrocampo della Casertana arriva dal Napoli Coli Saco

La Casertana ha annunciato l’ingaggio di Coli Saco dal Napoli, rafforzando il reparto di centrocampo. Il trasferimento è a titolo temporaneo e mira a potenziare la rosa in vista delle prossime sfide di campionato.

Arriva dal Napoli il rinforzo per il centrocampo della Casertana. La società rossoblù annuncia l'ingaggio di Coli Saco a titolo temporaneo.Centrocampista parigino di origini maliane, classe 2002, Saco arriva in rossoblù dopo aver disputato la prima parte di stagione in Svizzera con la maglia.

