Al matrimonio, le madri della sposa e dello sposo sono tra i primi a essere osservate dagli invitati, spesso attirando attenzione per il loro abbigliamento. Pur condividendo il ruolo di figure importanti, spesso si notano differenze di stile tra le due, legate alle scelte personali e alle tradizioni. Non esistono regole rigide su come dovrebbero vestirsi, ma molte si confrontano con le aspettative del contesto e con le proprie preferenze di look.

In genere, dopo gli sposi, ad avere gli occhi puntati addosso degli invitati a un matrimonio c'è la madre di lei e quella di lui. Un look impeccabile per entrambe, dunque, è assolutamente richiesto. Ma per le future consuocere c'è un preciso dress code da seguire? E, nel caso, quali sono le differenze da rispettare? +++dropcap Facendo ricerche per scrivere questo articolo, mi sono resa conto che, al mio matrimonio, mia madre e mia suocera non hanno rispettato l'etichetta per un dettaglio di stile. Infatti, secondo la tradizione, la madre della sposa può indossare il cappello (se la cerimonia è di mattina e formale). Se lei lo indossa, anche la madre di lui è autorizzata a farlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madre della sposa e madre dello sposo: ci sono differenze di look da rispettare al matrimonio?

Ricordiamo il matrimonio di Caroline Kennedy nel 1986: indossava il primo abito da sposa disegnato da Carolina Herrera e sua madre Jackie Onassis era l'invitata più eleganteOltre 2mila persone si radunarono davanti alla piccola chiesa di Cape Cod – la penisola del Massachusetts dove i Kennedy possiedono diverse proprietà...

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