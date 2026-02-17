Ricordiamo il matrimonio di Caroline Kennedy nel 1986 | indossava il primo abito da sposa disegnato da Carolina Herrera e sua madre Jackie Onassis era l' invitata più elegante

Nel 1986, Caroline Kennedy si è sposata, scegliendo il primo abito da sposa disegnato da Carolina Herrera, mentre sua madre, Jackie Onassis, attirava l’attenzione come ospite più elegante. La cerimonia ha attirato molti fotografi e giornalisti, che hanno immortalato i dettagli dell’evento. In quel periodo, il matrimonio di Caroline ha scatenato un grande entusiasmo pubblico, paragonabile a quello di un evento reale. In occasione della recente uscita di una serie dedicata alla relazione tra John F. Kennedy e Caroline Bessette, si ripercorrono i momenti salienti del matrimonio della sorella maggiore.

Oltre 2mila persone si radunarono davanti alla piccola chiesa di Cape Cod – la penisola del Massachusetts dove i Kennedy possiedono diverse proprietà – per assistere, anche solo da lontano, a questo nuovo capitolo della saga familiare. Nonostante i Kennedy, e in particolare Jackie Onassis, avessero cercato di mantenere la celebrazione segreta fino all'ultimo istante, i fotografi riuscirono comunque a immortalare l'arrivo degli invitati e degli sposi. Caroline Kennedy sorprese con un abito firmato da una designer celebre, ma non specializzata in moda nuziale. Fu sua madre a chiedere a una delle sue stiliste preferite, Carolina Herrera, di fare un'eccezione e disegnare un vestito da sposa per la figlia.