maassurdo e dopo lo scandalo amante piantedosi su claudia conte viene fuori tutta questa roba

Dopo uno scandalo recente, emergono nuovi dettagli sulla figura di Claudia Conte, una donna di 34 anni proveniente dalla Ciociaria. Un’indagine del quotidiano Domani ha contestato alcune affermazioni riguardanti i titoli di studio dichiarati, le presenze in corsi di formazione e alcuni contenuti pubblicati sui social media. Le verifiche hanno portato alla luce discrepanze e dubbi su quanto mostrato pubblicamente dalla donna.

Nuovi interrogativi riguardano la figura di Claudia Conte, 34enne originaria della Ciociaria, dopo un’inchiesta del quotidiano Domani che riporta verifiche e contestazioni su titoli di studio dichiarati, presenze in percorsi formativi e alcuni contenuti pubblicati sui social. La vicenda si inserisce nel contesto delle notizie circolate nelle scorse settimane sul cosiddetto caso Piantedosi, in cui Conte viene indicata come presunta amante del ministro Matteo Piantedosi. Secondo quanto ricostruito nell’articolo, diverse informazioni inserite nel curriculum e nella narrazione pubblica risulterebbero difficili da riscontrare attraverso conferme documentali o riscontri presso gli enti citati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ma..Assurdo”. E dopo lo scandalo, amante Piantedosi, su Claudia Conte viene fuori tutta questa roba

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Spunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi: https://fanpa.ge/HPATY - facebook.com facebook

Piantedosi, i misteri dell’intervista a Claudia Conte: è caccia al mediatore. Per lei contratti a rischio x.com