Ma quindi… E dopo il caso Piantedosi i dubbi della stampa su Claudia Conte

Recentemente si è parlato di Claudia Conte in vari contesti pubblici, dai programmi televisivi a incontri ufficiali, dove il suo nome è stato spesso associato a ruoli di rilievo. La sua presenza è stata costante in discussioni e confronti, contribuendo a costruire un’immagine di professionalità e autorevolezza. Tuttavia, dopo alcune vicende recenti, si sono riaccesi i dubbi e le questionsi sulla sua posizione e sul suo ruolo pubblico.

Il suo nome è circolato a lungo tra eventi, salotti televisivi e convegni istituzionali, costruendo nel tempo un profilo apparentemente solido e autorevole. Eppure, dietro l’immagine pubblica di Claudia Conte, emergono ora interrogativi sempre più insistenti, sollevati da un’inchiesta che mette in discussione titoli, esperienze e perfino alcuni contenuti condivisi sui social. Secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, la figura della 34enne ciociara, presunta amante del ministro Matteo Piantedosi, si reggerebbe su un sistema di credenziali difficili da verificare. Nel suo curriculum, infatti, Conte dichiara una laurea magistrale in Legge senza specificare né l’ateneo né la votazione, ma soprattutto non risulterebbe aver mai conseguito il titolo presso la Luiss. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Caso Piantedosi, Claudia Conte si difende dopo la rivelazione della relazione: "Parlano le mie competenze"Dopo aver confermato le indiscrezioni sulla relazione col ministro Matteo Piantedosi, Claudia Conte è dovuta passare a difendersi da accuse e...

Piantedosi, l’annuncio ufficiale dopo il caso Claudia Conte: “Ci sarò”C’è un clima sospeso, quasi trattenuto, nei corridoi della politica italiana, dove le tensioni delle ultime settimane si intrecciano con dossier...

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Claudia Conte: gli incarichi, i tanti premi, l'ex compagno calciatore. Chi è la donna che non nega una relazione con PiantedosiOriginaria di Cassino, 34 anni, alterna attività istituzionali e conduzione radiofonica, continuando a collezionare riconoscimenti e collaborazioni. La vicenda potrebbe mettere in imbarazzo il governo ... today.it

Chi è Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro Matteo PiantedosiUna rivelazione che riapre il tema dell’intreccio tra vita personale e incarichi pubblici, anche perché negli ultimi mesi la giornalista gi ha ottenuto ruoli e collaborazioni in contesti in qualche mo ... vanityfair.it

Lady Viminale Claudia Conte ora è spaventata dalla tempesta mediatica provocata e fa sparire il suo vecchio curriculum da attrice. Cosa c’era scritto e cosa la imbarazzava https://www.open.online/2026/04/09/lady-viminale-claudia-conte-curriculum-attrice-sp - facebook.com facebook

Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr x.com