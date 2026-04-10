Lutto nel mondo forense e dello sport | addio a Edoardo Cardillo

Nel mondo forense e dello sport napoletano si registra una perdita significativa con la morte dell’avvocato Edoardo Cardillo. Oltre a esercitare come professionista nel settore legale, ha avuto un ruolo importante nel calcio a 5 della città. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi, sportivi e appassionati, che ricordano la sua carriera e il contributo dato in entrambi i settori.

Grave lutto nel mondo forense e dello sport napoletano. Si è spento il noto avvocato Edoardo Cardillo, che oltre ad avere una carriera di successo da legale, è stato anche grande protagonista della storia del calcio a 5 a Napoli. L'Unione Italiana Forense, sezione di Napoli, ha ricordato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Lutto nel mondo dello sport novarese, addio a Giuliano Koten Argomenti più discussi: Napoli, lutto nel mondo forense: morto l'avvocato Edoardo Cardillo; Lutto per la morte di Martinelli. Lutto nel mondo forense e dello sport: addio a Edoardo CardilloSi è spento il noto avvocato napoletano, che ha avuto anche un ruolo da protagonista assoluto nel calcio a 5 cittadino ... napolitoday.it Napoli, lutto nel mondo forense: morto l'avvocato Edoardo CardilloNon ce l’ha fatta l’avvocato Edoardo Cardillo, non ha resistito all’ultima crisi respiratoria. Si è battuto fino alla fine, grazie all’amore che aveva per ... ilmattino.it Napoli, lutto nel mondo forense: morto l'avvocato Edoardo Cardillo - facebook.com facebook