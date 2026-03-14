Lutto nel mondo dello sport novarese addio a Giuliano Koten

Nel mondo dello sport novarese si piange la scomparsa di Giuliano Koten, campione paralimpico. La sua morte ha colpito atleti, allenatori e appassionati della disciplina, lasciando un vuoto nella comunità. Koten era noto per le sue vittorie e il suo impegno nel settore sportivo della zona. La notizia si è diffusa rapidamente tra coloro che lo conoscevano e stimavano.

Campione paralimpico, si è spento all'età di 85 anni. Il sindaco Canelli: "Oggi Novara perde un grande uomo" Lutto a Novara e nel mondo dello sport novarese per la scomparsa del campione paralimpico Giuliano Koten. Nato a Fiume nel 1941, si è spento a Novara, dove aveva trovato casa nei primi anni del dopo guerra, all'età di 85 anni. Solo pochi giorni fa era stato tedoforo delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, accendendo il braciere nella tappa torinese del viaggio della fiaccola olimpica. Storico presidente dell'Associazione sportiva handicappati di Novara, alla fine degli anni ‘80 era stato premiato come Novarese dell'anno, mentre nel 2023 aveva ricevuto il Collare d'oro al merito sportivo del Coni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Lutto nel mondo dello sport: addio al campione olimpico napoletano Davide TizzanoSi è spento all'età di 57 anni il napoletano Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Lutto nel mondo dello sport: addio la campione olimpico napoletano Davide TizzanoSi è spento all'età di 57 anni il napoletano Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio.