L' Upo premia i suoi studenti migliori | riconoscimento speciale ad Alessandro Barbero

L'Università del Piemonte Orientale ha annunciato che il prossimo 28 aprile, presso l'Auditorium Cattaneo nel Campus Perrone a Novara, si terrà un evento dedicato ai migliori studenti dell'anno accademico 2023-24. Durante questa cerimonia, saranno consegnati riconoscimenti speciali agli studenti che si sono distinti nei loro percorsi di studi. L'appuntamento è previsto per le 17 e mira a celebrare il successo accademico degli studenti meritevoli.

Upo è pronta a ringraziare le migliori laureate e i migliori laureati dell’anno accademico 2023-24 grazie a Inter Bonos Meliores, l’evento a loro dedicato che si terrà martedì 28 aprile 2026, alle 17, all’Auditorium Cattaneo nel Campus Perrone a Novara.Dopo il saluto inaugurale del rettore Menico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Latina premia i suoi migliori sportiviAl teatro D’Annunzio la cerimonia di consegna dei 10 premi che rientrano nelle categorie “Sportiva e Sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e... Si parla di: L'Upo premia i suoi studenti migliori: riconoscimento speciale ad Alessandro Barbero; Alessandro Barbero premiato dall’Upo: riconoscimento speciale durante Inter Bonos Meliores.