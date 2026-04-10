La Marathon des Sables, ultramaratona che si svolge nel deserto del Sahara, compie quest'anno quarant'anni. La competizione coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo e si distingue per le sue lunghe tappe attraverso le dune e le aree desertiche. La gara, considerata tra le più dure al mondo, vede molti partecipanti che non completano tutte le tappe, mentre altri riescono a portare a termine l'intero percorso.

La Marathon des Sables esiste da 40 anni, continua a venire molto bene in foto e i partecipanti sono sempre di più: ma molti la fanno camminando È in corso in questi giorni la quarantesima edizione della Marathon des Sables – The Legendary, la leggendaria. Spesso abbreviata in MDS, è una corsa a piedi lunga 250 chilometri, composta da sei tappe nella regione di Drâa-Tafilalet, a sud-est del Marocco. Il traguardo finale è a Ouarzazate, una città del Marocco al limite del deserto del Sahara, e proprio nel Sahara si trova tutto il percorso. Come ormai succede per molti eventi simili e di simile successo, sotto al nome “Marathon des Sables” sono anche riuniti sette formati di gare di diversa lunghezza, fatte in altri momenti dell’anno e in altre aree del mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’ultramaratona nel Sahara che finiscono quasi tutti

Bari, otto morti per strada nel primo mese del 2026. Quasi tutti gli incidenti nel weekendL’anno non è cominciato nel migliore dei modi per quanto riguarda gli incidenti stradali a Bari e provincia.

Sfida estrema nel Sahara: un cattolichino alla Marathon des Sables nel ricordo della sorellaIl runner di Cattolica affronterà 267 chilometri nel deserto marocchino in una delle gare più dure al mondo, dedicando la sfida alla sorella...

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Non è foschia. Non è smog. È il Sahara che si sta mettendo in viaggio verso l’Italia. Il satellite mostra chiaramente il pulviscolo già in movimento sul Mediterraneo occidentale: tra domenica 12 e lunedì 13 aprile lo vedremo nei nostri cieli, con un aumento tra C x.com

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