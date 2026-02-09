bari otto morti per strada nel primo mese del 2026 quasi tutti gli incidenti nel weekend

A Bari, otto persone hanno perso la vita sulle strade nel primo mese del 2026. Quasi tutti gli incidenti sono avvenuti nel weekend, rendendo difficile il bilancio di un inizio d’anno già tragico. La polizia sta indagando sulle cause di questi incidenti, mentre le autorità chiedono massima attenzione alla guida.

L’anno non è cominciato nel migliore dei modi per quanto riguarda gli incidenti stradali a Bari e provincia. Tanti gli scontri, soprattutto nel fine settimana, che hanno visto morire ragazzi e ragazze giovani e giovanissimi. La prima tragedia solo pochi giorni dopo l’inizio dell’anno, il 4 gennaio, una domenica mattina. Lo scontro alle porte di Bari, in zona Ikea, nei pressi della Ss100, lì dove si trova il Maab il mercato ortofrutticolo ancora chiuso. A perdere la vita due ragazzi, Davide Capuozzo, di 17 anni, e Andrea Liddi, di 18 anni. In questo caso l’incidente non può essere addebitato alle condizioni della strada, e nemmeno all’alta velocità, piuttosto ad una serie di sfortunate coincidente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

