Oggi si disputa la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza e arrivo a Eibar. La gara si snoda su un percorso di 176,2 chilometri e prevede battaglie in salita. Tra i favoriti per la vittoria c’è Seixas, che punta a chiudere la corsa con un risultato di rilievo. La tappa viene seguita in diretta online, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Eibar e arrivo nella medesima località dopo aver percorso 176,2 chilometri. Siamo giunti al momento della verità, sarà una giornata in cui non ci sarà un attimo di respiro con otto salite. Sarà battaglia in quota: Paul Seixas potrebbe chiudere definitivamente i conti. La tappa di ieri, Galdakao-Galdakao di 167,2 chilometri, si è conclusa con il successo dello spagnolo Alex Aranburu della Cofidis che ha anticipato nel finale il norvegese Tobias Johannessen della Uno-X Mobility e Christian Scaroni della XDS Astana Team. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia in quota. Seixas per chiudere i conti

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