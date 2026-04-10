LIVE Alcaraz-Bublik 6-3 5-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’iberico è a un game dalla vittoria

Alcaraz conduce con un punteggio di 6-3, 5-0 contro Bublik nel match di Montecarlo 2026. Lo spagnolo si trova a un game dalla vittoria, dopo aver concluso con un ace esterno e un diritto incrociato vincente in uscita dal servizio. La partita resta in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Ace esterno del nativo di El Palmar. 40-30 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio dello spagnolo. 30-30 Lungo il rovescio incrociato del numero 11 ATP. 15-30 Lunga la risposta di diritto incrociato del classe ’97. 0-30 Largo il diritto incrociato di Alcaraz. 0-15 In rete la palla corta di rovescio lungolinea del nativo di El Palmar. 4-0 Recupero di diritto lungolinea vincente giocato di spalle dell’iberico. 15-40 Lungo lo smash lungolinea del kazako. Palla break. 15-30 Largo il diritto incrociato di Bublik. 15-15 Diritto incrociato e vincente del numero 1 ATP. 15-0 Largo il diritto incrociato dello spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 5-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico è a un game dalla vittoria LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente di Bublik. LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico è sopra di un break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Diritto incrociato e vincente del numero 1 ATP. Temi più discussi: Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; Alcaraz vince in tre set contro Etcheverry ed è ai quarti di Montecarlo: affronterà Bublik; Alcaraz, la strana ammissione che sa di resa: Perderò il numero 1. La sentenza di Bublik su Carlos e Sinner. LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 2-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il diritto lungolinea giocato in difesa dell'iberico. 0-15 Passante di diritto incrociato e vincente ... oasport.it Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVELo spagnolo affronta il kazako ai quarti del torneo monegasco: in palio c'è la qualificazione in semifinale e la difesa del primato nel ranking Atp dall'assalto di Sinner. Tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it Secondo quanto riportato dalle ATP Media Notes, contrariamente a quanto riportato sul LIVE RANKING, Sinner NON è virtualmente numero uno al mondo in questo momento e non lo sarebbe quindi neanche con l'ipotetica sconfitta di Alcaraz contro Bublik. Q x.com Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook