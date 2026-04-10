Limite di 120 km h in autostrada | l' ipotesi alternativa al taglio delle accise

In Italia, si valuta un possibile limite di velocità di 120 kmh in autostrada come alternativa a un intervento sulle accise. I prezzi di benzina e diesel continuano a rimanere elevati e soggetti a variazioni frequenti, mentre si affronta quella che viene definita la più grande crisi energetica mai registrata nel paese. Le decisioni in materia di politiche energetiche sono al centro del dibattito pubblico, mentre le condizioni del mercato restano instabili.

I prezzi di benzina e diesel "rimarranno alti e volatili ancora per un po'. Stiamo vivendo la più grande crisi energetica della storia. Le interruzioni nella produzione e nell'approvvigionamento di petrolio, gas naturale e prodotti come i carburanti sono maggiori di quelle registrate in tutte e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Taglio accise carburanti, proroga fino al 1 maggio ma Giorgetti avverte: “Se crisi continua inevitabile sforamento limite 3% deficit”Oltre alla proroga del taglio delle imposte indirette su diesel e benzina, il dl Accise uscito da Palazzo Chigi contiene un intervento mirato sulle...

Temi più discussi: Autostrade, limite a 120 km/h contro la crisi energetica: la proposta dell'Europa; Sulle autostrade d'Italia il limite di velocità potrebbe abbassarsi a 120 km/h; Da 130 a 120 km/h, il limite in autostrada può cambiare: l'ombra dell'austerity; Per ridurre i consumi di carburante potrebbe cambiare i limiti in autostrada.

Limite di 120 km/h in autostrada: l'alternativa al taglio delle accise (per non restare a secco di carburante)A lanciare la proposta, parlando a Der Spiegel, è il direttore dell'Iea Fatih Birol: Una riduzione di soli 10 km/h può far risparmiare fino al 6% di petrolio. Il monito è diretto a Berlino, ma pu ... europa.today.it

Autostrade a 120 km orari, il piano alternativo al taglio delle accise per contenere i costi carburanteCrisi energetica globale, prezzi carburanti alti e rischi per l’Europa entro maggio Chi: Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale ... assodigitale.it

Trg media. . DIALOGO SU POVERTÀ, CARCERE E FRAGILITÀ Festival Biblico 2026 a Città di Castello: tre appuntamenti per riflettere sul “potere del limite”. Il territorio tifernate ha scelto di aderire alla proposta culturale e spirituale, con il patrocinio della Fond - facebook.com facebook

“L'unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney, per i suoi film orribili”. Così Donald Trump ha risposto all'attore americano che, dal palco del Palazzetto dello Sport di Cuneo, aveva accusato il presidente di aver superato “il limite del x.com