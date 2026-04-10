Libano il conflitto fra Hezbollah e Israele | una guerra che dura da decenni

Da decenni, il Libano vive periodi di tensione tra Hezbollah e Israele, con episodi di scontri armati e escalation militari. Recentemente, si sono verificati nuovi attacchi e rappresaglie che hanno intensificato la situazione di instabilità nella regione. La guerra tra le due parti si inserisce in un quadro di conflitti ricorrenti che coinvolgono diverse fasi e escalation nel corso degli anni.

La guerra in corso tra Israele e Hezbollah è solo l’ultima di una serie di conflitti fra le due parti. Episodi di combattimenti o vere e proprie guerre intervallati da periodi di calma tesa durano da oltre 40 anni. Di seguito una cronologia di alcuni degli eventi più significativi delle ostilità tra lo Stato ebraico e l’organizzazione sciita libanese. A Hezbollah supporter waves a flag with the portrait of the late Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah during a protest against the Lebanese Prime Minister Nawaf Salam, in front the government palace in Beirut, Lebanon, Friday, April 10, 2026. (AP PhotoHussein Malla) 1982 – Israele invade il Libano con un’offensiva contro l’Organizzazione per la liberazione della Palestina e i gruppi suoi alleati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, il conflitto fra Hezbollah e Israele: una guerra che dura da decenni Leggi anche: La guerra di Israele non è a Hezbollah ma a tutto il Libano Guerra Iran-Israele, il conflitto si allarga: 32 feriti in Bahrein, esplosioni a Doha. Israele sbarca in Libano: abbattuto elicotteroIl conflitto tra Iran, Israele e gli alleati regionali continua a intensificarsi con nuovi attacchi nella notte tra l’8 e il 9 marzo. ISRAEL DIGEMPUR! Rudal & Drone Iran Serang Multi-Front, Dunia Mulai Panik! Temi più discussi: Il Libano resta escluso dal cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. I vertici di Beirut: Nel testo originale inclusi anche noi; Libano, da Israele raid più violenti da marzo. Iran: 'Li puniremo'; Israele ribadisce di voler occupare una parte del sud del Libano al termine del conflitto; Conflitto in Medio Oriente: un attacco ogni 6 ore alle strutture sanitarie. Dal fiume Litani alla Siria, perché Israele ha invaso il sud del Libano e quali sono i suoi obiettivi militariL'esercito israeliano ha ampliato le operazioni contro Hezbollah, alleato dell'Iran nella regione. Ma Tel Aviv ha già fatto sapere che non ci sarà alcuna tregua ... wired.it L’«inaccettabile» massacro di Israele in Libano e il nodo irrisolto di HezbollahCon un attacco senza precedenti, mercoledì Israele ha fatto oltre duecento morti in Libano, minando la tregua in Iran ... tempi.it I bombardamenti di Israele sul Libano, soprattutto su Beirut, sono i più violenti dall’inizio della guerra: 254 morti e oltre 1000 feriti in poche ore. Colpite aree densamente popolate senza preavviso, ospedali al collasso. Sfollati oltre 1,2 milioni. #PresaDiretta x.com Tra tregua e guerra: il Libano come faglia decisiva nello scontro tra Iran, Israele e Stati Uniti - facebook.com facebook