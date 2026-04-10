Lei lo copre mentre lui ruba | coppia beccata dalle telecamere denunciati

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una coppia mentre tentava di mettere in atto un furto in un negozio di elettronica. I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno identificato e denunciato un uomo di 58 anni, residente in città, e una donna di 54 anni, originaria della Romania, per aver commesso il reato in concorso. Le immagini hanno permesso di raccogliere elementi utili per le indagini.

I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato un 58enne eugubino e una 54enne rumena per il reato di furto in concorso ai danni di un negozio di elettronica.I due, fingendosi potenziali acquirenti di prodotti tecnologici, sono entrati nel negozio e approfittando di un momento di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Donna ruba la cassetta delle mance mentre beve il caffè a Bari: furto ripreso dalle telecamereIl furto avvenuto in una creperia di Bari è stato ripreso dalle telecamere del locale e il video è finito sui social: "Vieni da Stacco per un caffè e... Yildiz e il gesto lontano dalle telecamere: mentre la Turchia festeggia lui corre a consolare Zhegrova – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Yildiz e il gesto lontano dalle telecamere: mentre la Turchia festeggia lui corre a consolare Zhegrova, suo compagno alla...