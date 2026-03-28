Qualità e prezzi il re del mascara svela i segreti del settore beauty

Un noto prodotto cosmetico, considerato il più complesso da realizzare, ha recentemente condiviso alcune informazioni sui processi e le caratteristiche che ne determinano qualità e prezzo nel settore della bellezza. Tra i vari cosmetici, il mascara occupa un ruolo di rilievo, richiedendo tecniche e ingredienti specifici per ottenere risultati soddisfacenti. La discussione si concentra sugli aspetti tecnici e commerciali di questo prodotto.

Tra le tante altre cose, è il re del mascara. E tra i prodotti cosmetici, il mascara è di certo il più complicato da realizzare. Non basta la formula, fondamentali sono anche il brush e lo strozzatore. Fatto sta che il 25% dei mascara che sono sul mercato è prodotto dalla sua azienda, vale a dire il 50% di quello dei terzisti. Ha chiuso il fatturato con 220 milioni di euro nel 2025 e l'obiettivo per il 2026 è di raggiungere i 250 milioni. Lo scorso 19 marzo, a Crema, i suoi mille dipendenti si sono fatti trovare nella sala mensa dell'azienda, la Ancorotti Cosmetics, con una torta decorata da settanta candeline. Dopo il primo attimo di sorpresa Renato Ancorotti (presidente e fondatore del gruppo che porta il suo nome, oltre che Senatore di Fratelli d'Italia) ha ribadito che senza passione e visione è inutile fare l'imprenditore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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