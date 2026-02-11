La Spagna fa tutto il contrario di quel che fa l’Italia | indovinate chi se la passa meglio
La Spagna prende una strada diversa dall’Italia sui migranti e sui fondi pubblici. Mentre da noi vengono respinti, in Spagna si cercano di regolarizzare. E, invece di aumentare le spese per le armi, Madrid sceglie di rafforzare lo stato sociale. La differenza tra i due paesi si vede anche nei risultati: la Spagna sembra andare meglio.
Mentre noi respingiamo i migranti, la Spagna li regolarizza. Mentre noi investiamo in armi, la Spagna aumenta lo stato sociale. Mentre noi tagliamo i servizi ai poveri, loro aumentano le tasse ai ricchi. Loro crescono, però. Noi no. Non vi viene il dubbio che stiamo sbagliando tutto?.🔗 Leggi su Fanpage.it
