L’assassino di Iryna non sarà processato

L’uomo accusato dell’omicidio di una giovane rifugiata ucraina di 23 anni non sarà sottoposto a processo. La sua posizione è stata definita in base a una perizia psichiatrica che ha accertato problemi mentali conclamati. L’indagine ha rivelato che l’uomo aveva numerosi precedenti penali e che l’omicidio è avvenuto senza che ci fosse un motivo apparente.

Aveva problemi mentali conclamati, molti reati alle spalle e alla fine ha ucciso senza alcun motivo una rifugiata ucraina di 23 anni. Ora DeCarlos Brown è stato dichiarato incapace di intendere e di volere. Lo stesso motivo per cui una giudice lo aveva tenuto fuori di prigione. Che sia lui il colpevole non ci sono dubbi. Iryna Zarutska - rifugiata ucraina di 23 anni - è stata ammazzata il 22 agosto dello scorso anno a Charlotte, negli Stati Uniti, mentre si trovava a bordo di una metropolitana. Ogni istante di quella morte atroce è stato ripreso dalle telecamere. DeCarlos Brown, senza tetto afroamericano che aveva collezionato ben 14 procedimenti penali (tra cui rapina a mano armata, effrazione, furto, aggressione), si è seduto dietro di lei e le ha conficcato per tre volte un coltello in corpo, colpendola almeno una volta al collo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’assassino di Iryna non sarà processato Leggi anche: Sara e Antonella, morte per avvelenamento da ricina: è caccia all’assassino che ha usato il veleno di Breaking Bad Leggi anche: Trump ricorda Iryna Zarutska: "Faremo giustizia". La mamma in lacrime, ma i dem non si alzano in piedi Suspect in Ukrainian refugee killing seen before murder