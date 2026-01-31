Gli sposi non hanno dubbi la festa perfetta è made in Forlì | l' agenzia per eventi trionfa ancora ai Wedding Award

Gli sposi di Forlì hanno scelto ancora una volta l’agenzia Faeventi per le loro nozze, confermando la qualità del servizio. L’azienda, attiva nel settore degli eventi e dei matrimoni, ha conquistato il quinto premio di fila ai Wedding Award di Matrimonio. La vittoria dimostra che la festa perfetta, per molti, si fa proprio a Forlì.

Su 84mila professionisti in gara, l'azienda specializzata in musica e animazione ottiene nuovamente il riconoscimento basato sulle recensioni reali delle coppie Faeventi, realtà nel settore dell’intrattenimento per matrimoni ed eventi, conquista per il quinto anno consecutivo il Wedding Award di Matrimonio.com, il riconoscimento che celebra le eccellenze del wedding in Italia. Giunto alla sua tredicesima edizione, il premio viene assegnato ai professionisti più apprezzati direttamente dalle coppie che si sono sposate nel corso dell’ultimo anno. Matrimonio.com, portale dedicato al settore nuziale, basa infatti l’assegnazione dei Wedding Awards esclusivamente su recensioni autentiche, rendendo il riconoscimento uno dei più affidabili e trasparenti del panorama wedding italiano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

