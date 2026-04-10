La truffa del motore online | denunciato un 34enne

Un uomo di 34 anni ha presentato denuncia dopo aver perso 350 euro di caparra durante un tentativo di acquisto di un motore effettuato su una piattaforma online. Secondo quanto riferito, ha affidato il pagamento a un venditore che si è rivelato un truffatore, impedendogli di ricevere il bene desiderato. La vicenda si è conclusa con la segnalazione alle autorità competenti.

Stava tentando di acquistare un motore online, ma si è affidato a un truffatore che gli ha fatto perdere 350 euro di caparra. I carabinieri di Macerata sono intervenuti in seguito alla denuncia di un 59enne residente in città e hanno denunciato un 34enne di Napoli che aveva tentato di raggirarlo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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La trappola su internet. Paga per un motore, ma l’affare è una truffaUn 59enne abbocca all’annuncio su un sito specializzato e versa la caparra. Poi il venditore chiede un secondo bonifico: denunciato un giovane napoletano. ilrestodelcarlino.it

Vende un motore online, ma è una truffa: scoperto e denunciato dai Carabinieri a MacerataMACERATA - Un uomo di 34 anni, residente a Napoli, è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Macerata per truffa dopo aver tentato di vendere online un motore ... corriereadriatico.it

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