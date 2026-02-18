I ricercatori attribuiscono l’aumento delle allergie alimentari nei bambini alla combinazione di fattori ambientali e genetici. Recentemente, uno studio ha evidenziato come le alterazioni nell’alimentazione e l’esposizione a sostanze chimiche possano aver contribuito a questa crescita. In alcune aree urbane, si registrano anche più casi di allergie rispetto alle zone rurali, grazie a una maggiore presenza di inquinanti e a stili di vita più sedentari.

Le allergie alimentari sono in aumento a livello globale e si manifestano sempre più spesso nei primi anni di vita. Fino a oggi, i motivi di questo incremento sono rimasti in gran parte ipotetici, con studi che puntavano di volta in volta su una sola possibile causa. Una recente revisione internazionale, tuttavia, propone una prospettiva più completa e probabilmente più aderente alla realtà. Secondo i ricercatori della MacMaster University di Hamilton, in Ontario (Canada), l’insorgenza delle allergie alimentari nei primi mesi di vita non è mai dovuta a un singolo fattore. Al contrario, diversi elementi predisponenti si combinano in quella che gli autori definiscono una “tempesta perfetta”. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - I ricercatori spiegano la “tempesta perfetta” delle allergie alimentari nei bambini

Quali sono le cause delle allergie alimentari infantili?Le allergie alimentari nei bambini piccoli stanno crescendo sempre di più.

Come combattere allergie fastidiose? Con l’immunoterapia desensibilizzante sublinguale: una Soluzione per le allergie in adulti e bambiniCome affrontare le allergie fastidiose? L’immunoterapia desensibilizzante sublinguale rappresenta una soluzione efficace sia per adulti che per bambini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.