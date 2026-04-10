La politica dell’Intelligenza artificiale | così i giganti tecnologici sono entrati nel governo degli Stati Uniti

Recentemente, l’attenzione si è focalizzata sulla presenza di alcuni imprenditori leader nel settore dell’intelligenza artificiale all’interno del governo degli Stati Uniti. Tra loro, un membro dell’Assemblea legislativa dello Stato di New York, di 35 anni, sta concorrendo per un seggio alla Camera dei Rappresentanti. Questa figura è considerata un ostacolo da alcuni tra i più influenti sviluppatori di intelligenza artificiale, nel contesto delle dinamiche politiche e tecnologiche attuali.

I miliardari dell’Intelligenza artificiale hanno un nemico a Manhattan: è Alex Bores, 35 anni, membro dell’Assemblea legislativa dello Stato di New York, ora in lizza per un seggio da rappresentante al Congresso. Da circa un paio di mesi la sua corsa alle primarie del Partito democratico per il Campidoglio è avversata da una campagna di video pubblicitari ad personam che lo descrive come «un esperto in ipocrisia». Il candidato dem è accusato di promuovere una regolamentazione «burocratica» e «caotica» a danno dell’Intelligenza artificiale dopo aver guadagnato lui stesso centinaia di migliaia di dollari sviluppando l’IA utilizzata dall’Ice, la spietata agenzia federale che dà la caccia agli immigrati irregolari. 🔗 Leggi su Tpi.it

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