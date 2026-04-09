Oggi la Procura di Varese ha chiesto al giudice di convalidare il fermo di un uomo arrestato dai carabinieri di Gallarate. L’arresto riguarda un episodio di rapina aggravata, durante il quale un uomo avrebbe aggredito una donna di 69 anni mentre tentava di scappare. La richiesta di convalida è stata presentata questa mattina, e il procedimento giudiziario prosegue.

Questa mattina la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha avanzato al Gip la richiesta di convalida del fermo per rapina aggravata di Elia Del Grande, eseguito dai carabinieri della compagnia di Gallarate. Oltre a rispondere di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, Del Grande infatti è gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate commesse ai danni della 69enne di Sesto Calende proprietaria della Fiat 500 a bordo della quale il fuggitivo è stato individuato ieri pomeriggio a Varano Borghi, in provincia di Varese. I militari, grazie al sopralluogo eseguito, all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dopo aver sentito la vittima e alcune persone informate, hanno acquisito gli elementi necessari che hanno condotto all’esecuzione del fermo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elia Del Grande, l'aggressione a una 69enne durante la fuga: chiesta la convalida del fermo

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Già terminata la fuga di Elia Del Grande, allontanatosi a Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, dove era internato a seguito di condanna per l’omicidio dei genitori e del fratello, nel ‘98. I #Carabinieri di Gallarate (VA) l’hanno fermato a bordo di un’auto rubata x.com