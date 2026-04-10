La Figc annuncia il nome del successore di Gattuso per le prossime partite dell' Italia | la scelta

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato il nome dell’allenatore che sostituirà Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale nelle partite di giugno. La decisione riguarda le prossime gare ufficiali in calendario nel mese prossimo. La scelta è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri.

La Figc ha ufficializzato il nome del successore di Gennaro Gattuso che guiderà la Nazionale nei prossimi impegni in programma nel mese di giugno. A sostituire l'ex tecnico del Napoli sulla panchina dell'Italia, in occasioni delle amichevoli con il Lussemburgo (3 giugno) e con la Grecia (7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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