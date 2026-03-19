La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato il rinvio delle partite di campionato previste per questo fine settimana. La decisione riguarda tutte le gare che sarebbero dovute svolgersi nel weekend, modificando così il calendario originario. La comunicazione è stata resa nota ufficialmente, senza indicazioni su eventuali motivi o tempistiche alternative.

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© Calcionews24.com - La Figc non ha altra scelta: ufficiale, rinviate le partite di campionato

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