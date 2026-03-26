Cosmopol FILCAMS CGIL all' attacco | L' azienda parla a nome dei dipendenti? È offensivo

La FILCAMS CGIL Avellino–Benevento ha commentato le recenti dichiarazioni dell’azienda Cosmopol S.p.A., chiedendo se l’azienda parli effettivamente a nome dei propri dipendenti. La sindacato ha espresso riserve sulla rappresentatività dell’azienda e ha criticato le affermazioni pubblicate, definendole offensive. La questione riguarda la posizione dell’azienda rispetto alle richieste e alle esigenze dei lavoratori coinvolti nella vertenza.

Il sindacato replica al comunicato dell'azienda irpina: «Divide et impera, tattica padronale scontata. I lavoratori li rappresentiamo noi» La FILCAMS CGIL Avellino–Benevento torna a farsi sentire sulla vertenza Cosmopol S.p.A. e lo fa con toni duri, in risposta alle dichiarazioni diffuse dall'azienda. Il punto più contestato riguarda il tentativo dell'azienda di parlare «a nome dei dipendenti», sostenendo che le posizioni sindacali non ne rispecchierebbero il sentire. Una tesi che la FILCAMS respinge con fermezza: «È un passaggio che non solo è sbagliato: è offensivo. I lavoratori li rappresenta il sindacato, non l'azienda». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cosmopol, FILCAMS CGIL all'attacco: «L'azienda parla a nome dei dipendenti? È offensivo» Articoli correlati Cosmopol e la vertenza con la FILCAMS CGIL di Avellino: la risposta dell'aziendaIn merito ad una recente istanza presentata dalla FILCAMS CGIL e dalla CGIL di Avellino, così come ripresa da alcune testate giornalistiche, Cosmopol... Leggi anche: Cosmopol Spa Avellino, la Filcams Cgil chiede l’intervento del Prefetto: “Tutelare salute e sicurezza dei lavoratori”