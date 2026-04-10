La Calabria sfida la fuga dei cervelli | arriva il Reddito di Merito 1000 euro al mese per gli studenti modello

In Calabria, la questione della mobilità dei giovani e delle competenze viene affrontata con un nuovo provvedimento approvato dalla regione. Si tratta di un programma che prevede un sostegno economico di 1000 euro al mese per studenti che si distinguono per il loro impegno e risultati. La delibera è stata formalmente adottata e il cronoprogramma per l’attuazione è già stato delineato, segnando un passo concreto rispetto alle promesse elettorali.