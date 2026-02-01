Visita guidata esclusiva al mosaico romanico del Duomo

Domenica 8 marzo, alle 15, i visitatori potranno entrare nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e ammirare il mosaico romanico dell’antico presbiterio. La visita sarà guidata e si svolgerà a turni, permettendo di vedere da vicino un pezzo importante della storia della chiesa. La scoperta di questo mosaico, che non è sempre accessibile al pubblico, affascinerà chi vuole conoscere meglio il passato di questo luogo.

Contributo minimo suggerito: 15 euro non iscritti, 10.

