Nella prima giornata dei Qualifiers di Billie Jean King Cup 2026, l’Italia ha affrontato il Giappone sulla terra rossa di Velletri. Tra le protagoniste, Jasmine Paolini ha dichiarato che il supporto del pubblico le ha dato una mano, anche se all’inizio non era stato facile. La sfida si è svolta al Colle degli Dei, con le giocatrici impegnate a conquistare un posto nella fase successiva del torneo.

Italia in grande spolvero nella prima giornata della sfida contro il Giappone, valida per i Qualifiers di Billie Jean King Cup 2026 di scena sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. A dare il via alle danze in maniera convincente ci ha pensato Elisabetta Cocciaretto, vittoriosa contro Moyuka Uchijima per 7-5 6-2. L’opera è stata completata nel day-1 dalla n.1 del Bel Paese, Jasmine Paolini. La n.8 del mondo ha piegato la resistenza di Himeno Sakatsume, n.133 del ranking, imponendosi con lo score di 6-3 6-1. Tanta solidità nel gioco di Jasmine, dopo un inizio un po’ incerto legato alla desuetudine di esprimersi sulla terra: “ Grazie a tutti per essere venuti, è un piacere essere tornate a giocare in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini: “Il pubblico mi ha aiutato, all’inizio non era stato facile”

Nic Nemeth: “Far parte della Spirit Squad mi ha spiazziato all’inizio, ma con il tempo quell’esperienza mi ha aiutato molto”Nic Nemeth ha mosso i primi passi in WWE nella celebre Spirit Squad, gimmick che inizialmente detestava ma che ha poi riconosciuto gli abbia portato...

Jasmine Paolini soddisfatta: “Match difficile vinto perchè mi sono sciolta, ho fatto fatica a muovermi all’inizio”Jasmine Paolini, non brilla, ma supera comunque il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti).

Le parole di Jasmine Paolini dopo la partita con Aryna Sabalenka

Temi più discussi: Ranking WTA: Paolini si conferma 7ª, Sabalenka sopra quota 11mila (punti); Jasmine Paolini: Con Furlan un bellissimo rapporto, resta il mio punto di riferimento; Jasmine Paolini atterra in Veneto e chiama l'ex coach Renzo Furlan: Lui è un punto di riferimento. Da piccola giocavo poco: per vincere devi divertirti; Italia in Billie Jean King Cup 2026, le convocate per le qualificazioni col Giappone: Jasmine Paolini e Sara Errani guidano le azzurre nella difesa del titolo · Tennis.

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Billie Jean King Cup: Vantaggio Italia! L'Italia è avanti! Elisabetta firma l'1-0 a Velletri contro il Giappone. Ora il testimone passa alla nostra Jasmine Paolini per raddoppiare. Carica Jasmine, siamo tutti con te! Forzaaa FITPtennis - facebook.com facebook

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