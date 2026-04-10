Iran e Stati Uniti si incontreranno virtualmente domani per discutere questioni di interesse comune, senza avere contatti diretti. Le delegazioni di entrambe le parti si troveranno nello stesso hotel di Islamabad, ma da stanze separate, senza incontri faccia a faccia. Il Pakistan agirà come mediador, facilitando i colloqui senza partecipare direttamente alle conversazioni. La sede del meeting è un hotel a cinque stelle, dove si svolgeranno le discussioni online.

Alloggeranno nello stesso hotel ma non si vedranno mai. Gli Stati Uniti e l'Iran domani si siederanno solo virtualmente al tavolo dei colloqui, perché le due delegazioni non entreranno in contatto, in nessun caso. E se qualcuno si attende svolte improvvise nel giro di ventiquattro ore probabilmente resterà deluso. L'obiettivo del vertice di Islamabad sarà quello di porre le basi per una trattativa che non si prevede di breve durata, per lo meno per ottenere una conclusione definitiva della guerra. Arbitro del confronto sarà il Pakistan, Paese ospitante e mediatore designato. Il teatro della contesa il Serena Hotel, un cinque stelle dotato di due piscine (una sul tetto) e una spa di 3. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Iran e Usa, cosa succederà a Islamabad? I colloqui nell'hotel a 5 stelle da stanze separate (con il Pakistan "messaggero")

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