Infortunio Pellegrini brutte notizie per Gasperini! Il centrocampista costretto al cambio | cosa è successo

Durante la partita tra Roma e Pisa, valida per la 32ª giornata di Serie A, il centrocampista ha subito un infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo. Il capitano ha richiesto il cambio e le prime informazioni indicano un problema fisico che potrebbe influenzare le prossime partite della squadra. La squadra tecnica sta valutando le condizioni del giocatore.

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