Sannazaro | 60 persone evacuate otto intossicati dal fumo La Procura indaga per incendio colposo

Una fuga di fumo in un edificio di Sannazaro ha portato all’evacuazione di circa 60 persone e all’intervento dei soccorritori, che hanno soccorso otto persone intossicate. La procura sta ora indagando per incendio colposo, mentre i vigili del fuoco cercano di stabilire le cause dell’incendio. Tra i soccorsi, quattro persone sono state portate in ospedale per controlli, ma nessuno ha riportato ferite gravi.

Tempo di lettura: 3 minuti Evacuate circa 60 persone, otto soccorse per intossicazione di fumo di cui quattro ricoverate in ospedale per accertamenti, nessun ferito. E' il bilancio degli interventi eseguiti finora per l'incendio del teatro Sannazaro, diffuso dalla prefettura. Per consentire le operazioni di soccorso, l'intera zona circostante è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale. Su richiesta dei Vigili del Fuoco, Enel ha provvisoriamente sospeso l'erogazione dell'energia elettrica nell'area interessata, comunicando che il servizio sarà ripristinato non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno.