Il riscatto sociale arriva sul palcoscenico | al Palacongressi lo spettacolo Ero un bullo
Un racconto teatrale che affronta uno dei temi più delicati del nostro tempo, trasformando una storia vera in occasione di riflessione collettiva. Domenica 12 aprile, alle ore 18, la rassegna “Riflessi culturali”, con la direzione artistica di Gaetano Aronica e Roberto Sciarratta, ospiterà al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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