Il piccolo tifoso di Crotone scrive alla FIGC | salva il calcio!

Un bambino di sette anni di Crotone ha scritto una lettera alla FIGC chiedendo di salvare il calcio. Nel messaggio, Lorenzo Maria esprime il desiderio che la passione per il calcio venga tutelata, con un’attenzione particolare ai giovani tifosi. La missiva è stata resa nota e rappresenta una dimostrazione di speranza e innocenza nei confronti dello sport.

Un messaggio di speranza e purezza arriva direttamente da Crotone, dove un bambino di sette anni, Lorenzo Maria, ha deciso di rivolgersi alla FIGC per chiedere che la passione calcistica venga preservata attraverso l’attenzione ai più piccoli. La lettera, firmata insieme al padre Lorenzo Nicoletta, nasce come risposta emotiva dopo il difficile percorso dell’azzurro nei recenti appuntamenti mondiali, cercando di ribaltare la narrazione di un calcio in declino attraverso lo sguardo di chi il gioco lo vive con totale naturalezza. La voce della curva Sud: il racconto di un piccolo tifoso crotonese. Il cuore del messaggio risiede nell’esperienza vissuta quotidianamente da Lorenzo Maria all’interno della realtà sportiva locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il piccolo tifoso di Crotone scrive alla FIGC: salva il calcio! Leggi anche: Ettore scrive al Bologna: “Giocate con il cuore”, la lettera dei piccolo tifoso rossoblù in bacheca a Casteldebole Aggressione alla partita di calcio. Arriva il Daspo per il tifoso 43enneDivieto di accesso alle manifestazioni sportive per un albanese 43enne residente a Recanati, già noto alle forze dell’ordine per altri episodi non... Si parla di: Crotone - 7 anni e un sogno, la lettera di un piccolo tifoso alla FIGC; Bosnia-Italia: Azzurri, non abbiate paura dello stadio, anche in Italia si vedono le partite dai balconi.