Roberto Arditti è stato ricordato pubblicamente nel corso di una cerimonia funebre e in diversi articoli pubblicati su testate giornalistiche, tra cui una rivista online. È stato descritto come un uomo con una personalità complessa e poliedrica, che ha lasciato un segno nel suo ambiente lavorativo e tra coloro che lo hanno conosciuto. La sua figura viene spesso associata a un ruolo di rilievo come direttore editoriale, caratterizzato da riservatezza e competenza.

La figura di Roberto Arditti, che è stata meritatamente commemorata, sia al suo funerale che in varie sedi giornalistiche a cominciare da Formiche dove era un bravo e silente direttore editoriale, mi evoca tanti ricordi. Legati soprattutto a quel senso profondo della memoria storica che ci accomunava in quanto componente già tra i fondatori dell’Academy Spadolini di Cultura e Politica che mi onoro di presiedere. Un Academy che oggi si presenta non a caso anche come Academy Spadolini del Talento, essendo Roberto uno dei tanti talenti come me legato alla memoria di Giovanni Spadolini, annoverati nella nostra Academy. Di solito non amo andare ai funerali a Roma anche perché c’è quella strana abitudine un po’ romana per cui si va ai funerali per farsi vedere, ancor di più quando ci sono grandi fotografi come Pizzi o altri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il mio Roberto Arditti, non un coccodrillo ma un ricordo di un uomo prismatico

La via dolce di Roberto Arditti che salvo Expo. Il ricordo di CliniRicordo Roberto Arditti nel 2012, quando era responsabile della comunicazione di EXPO 2015.

La via dolce di Roberto Arditti che salvò Expo. Il ricordo di CliniRicordo Roberto Arditti nel 2012, quando era responsabile della comunicazione di EXPO 2015.

Temi più discussi: Morto Roberto Arditti, il giornalista aveva 60 anni; È morto il giornalista Roberto Arditti. La nota dell'ospedale San Camillo: Donerà gli organi; Roberto Arditti, è morto il giornalista. Da Giuli a Iv: Voce autorevole e sempre pacata; Caro Roberto Arditti ci mancherai molto. Il mio ricordo e un rammarico.

Roberto Arditti morto dopo la malattia e morte cerebrale: Gli organi verranno donatiMorto Roberto Arditti: constatato il decesso Roberto Arditti è morto. In una nota, l’ospedale San Camillo di Roma – dove il giornalista era stato ... televisionando.it

Addio al giornalista Arditti, i suoi organi saranno donatiLa commissione medica nominata dalla direzione dell'ospedale ha confermato lo stato di morte cerebrale del paziente Roberto Arditti. È stato quindi constatato il decesso. I supporti vitali vengono co ... ansa.it

Sono terminati poco fa nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma i funerali di Roberto Arditti, il giornalista ex direttore delle News di RTL 102.5, nostro amato collega, morto a 60 anni lo scorso 2 aprile. Ciao Roberto - facebook.com facebook

Il giornalismo italiano perde una delle sue firme più brillanti. Con la improvvisa scomparsa di Roberto Arditti se ne va un professionista lucido e acuto. Le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari ed a tutti i colleghi. x.com