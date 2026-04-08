Nel 2012, Roberto Arditti ricopriva il ruolo di responsabile della comunicazione di EXPO 2015, un evento che avrebbe richiesto molti sforzi organizzativi e promozionali. In quel periodo, si ricordano le sue attività di coordinamento e gestione delle comunicazioni per l'esposizione universale, che coinvolse numerosi soggetti e iniziative. Un ricordo che porta anche le parole di chi ha collaborato con lui durante quegli anni.

Ricordo Roberto Arditti nel 2012, quando era responsabile della comunicazione di EXPO 2015. Mi aveva segnalato che la realizzazione di EXPO era a rischio perché le “Autorità Competenti” avevano stabilito che la terra scavata per la costruzione dei padiglioni doveva essere considerata rifiuto speciale e conferita in discarica, con costi di gran lunga superiori al budget disponibile. Una situazione molto critica, e “tipica” del potere di interdizione dell’”Italia del NO”. Piuttosto che sollevare un caso politico con riflessi internazionali, come era nel mio “istinto”, Roberto suggerì la via “dolce” di un approccio normativo per assicurare il progetto EXPO. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La via dolce di Roberto Arditti che salvò Expo. Il ricordo di Clini

La via dolce di Roberto Arditti che salvo Expo. Il ricordo di CliniRicordo Roberto Arditti nel 2012, quando era responsabile della comunicazione di EXPO 2015.

Roberto Arditti è morto: addio all’ex direttore de Il Tempo e portavoce di ExpoÈ morto il giornalista Roberto Arditti, ex direttore de Il Tempo e storico autore di Porta a Porta.

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Addio Roberto Arditti, chi era e le cause della morte: l'ultimo gesto di generositàIl giornalista Roberto Arditti è morto a 60 anni dopo un arresto cardiaco. Era ricoverato al Ospedale San Camillo Forlanini di Roma. libero.it

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È morto il giornalista Roberto Arditti. Già direttore del Tempo, autore e consulente di comunicazione, figura di spicco del mondo dell’informazione e delle istituzioni. di #AntonelloVirgili x.com