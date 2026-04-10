Il Manchester United prepara la svendita estiva dell’attaccante Joshua Zirkzee

Il Manchester United sta pianificando di vendere durante la prossima sessione di trasferimenti estivi l’attaccante Joshua Zirkzee. La notizia è stata diffusa da un sito inglese, che ha riportato i dettagli di questa possibile operazione. Zirkzee, che attualmente fa parte del team, potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di mercato del club, senza ulteriori dettagli ufficiali.