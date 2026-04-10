Il Manchester United prepara la svendita estiva dell’attaccante Joshua Zirkzee
Il Manchester United sta pianificando di vendere durante la prossima sessione di trasferimenti estivi l’attaccante Joshua Zirkzee. La notizia è stata diffusa da un sito inglese, che ha riportato i dettagli di questa possibile operazione. Zirkzee, che attualmente fa parte del team, potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di mercato del club, senza ulteriori dettagli ufficiali.
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Mentre il Manchester United si prepara per una finestra di trasferimento estiva cruciale, il futuro dell’attaccante olandese Joshua Zirkzee è saldamente in bilico. Secondo Football Insider, i Red Devils sono ufficialmente pronti a sancire la sua partenza alla fine della stagione 202526, ma solo alla rigorosa condizione che il dipartimento reclutamenti del club si assicuri prima un sostituto di alto livello. SCARICA L’APP UFFICIALE... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Manchester United epic counter
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