Il giallo della Maddalena ritrovata | era in Inghilterra È attribuita a Raffaello ma l’autenticità divide gli esperti

Il 21 ottobre 2023, un’agenzia di stampa ha riferito che una tela raffigurante Maria Maddalena, attribuita a Raffaello, è stata ritrovata in Inghilterra. La scoperta ha suscitato discussioni tra gli esperti, poiché ci sono opinioni contrastanti sulla sua autenticità. La verifica delle origini del dipinto è ancora in corso, e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla provenienza o sullo stato di conservazione dell’opera.

Il 21 ottobre 2023, l’AFP aveva portato all’attenzione pubblica la ricomparsa in Inghilterra di una Maria Maddalena oggi attribuita a Raffaello. Appartenente a una grande collezione inglese, l’opera era stata inizialmente venduta da Christie’s prima dell’era di internet, con una datazione errata dovuta a una parchettatura applicata sul retro nel XIX secolo, che celava il pannello originale in pioppo, assottigliato fino a soli 3 millimetri. Una rivista scientifica inglese rilancia oggi il confronto con la versione gemella conservata alla Galleria Palatina di Firenze, tradizionalmente attribuita al Perugino. (Nella foto Ansa). La comparazione delle “due Maddalena”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il giallo della Maddalena ritrovata: era in Inghilterra. È attribuita a Raffaello ma l’autenticità divide gli esperti Maria Maddalena di Raffaello: capolavoro nell’ombra di una copia?Maria Maddalena di Raffaello: capolavoro nell’ombra di una copia? Una scoperta clamorosa che pone al centro del dibattito il capolavoro di Maria... Mary D’Artista ritrovata a Sulmona: ‘Volevo stare sola’, il giallo della scomparsa si chiudeMary D’Artista ritrovata: la fine di una settimana di apprensione È stata ritrovata sana e salva Mary D’Artista, la 48enne di Sulmona di cui si erano... Argomenti più discussi: Caso Volpe 132, il giallo dei reperti: Se fosse l'elicottero sparito, sarebbe la prova che non lo si è voluto cercare; Notte di violenza: due persone aggredite a Rapallo, un giovane preso a calci in via della Maddalena a Genova; Scoperta sensazionale, è di Raffaello: ritrovata in Inghilterra la Maria Maddalena perduta. Sorgono dubbi sul capolavoro a Firenze; Lite tra conoscenti ubriachi alla Maddalena, la PL soccorre un ferito -. MARIA MADDALENA GAETA - Candidata al Consiglio Comunale di Salerno con Fratelli d'Italia - facebook.com facebook La vita di Maddalena di Canossa la santa del #10aprile x.com