Nel 1933, un giovane studente britannico iniziò un viaggio attraverso l’Europa, percorrendo paesi da Vienna a Istanbul. Durante il suo percorso, soggiornò con diverse comunità locali, attraversando territori che avevano appena visto il crollo dell’Impero asburgico. La sua esperienza si inserisce in un periodo di profonde trasformazioni politiche e sociali nel continente, segnato da cambiamenti che portarono alla nascita di nuovi movimenti e alla ridefinizione delle identità nazionali.

Nel fatidico 1933, un avventuroso studente britannico intraprese un lungo viaggio attraverso l’Europa, zaino in spalla, alloggiando presso gli abitanti del luogo, da Vienna sino a Istanbul. Gli piacque in modo particolare la regione confinante con la Rutenia subcarpatica, la Moravia e la Slovacchia, con le sue mescolanze di lingue e dialetti e di cui descrisse le usanze pittoresche: gli orsi ammaestrati dagli zingari, i mercati dove ebrei dalla lunga barba vendevano uccelli in gabbia e ninnoli, le ragazze in abiti ricamati che ballavano la domenica nei villaggi. Eppure, nel corso di una conversazione o di una bevuta, da alcuni piccoli segni... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il crollo dell’Impero asburgico ha fatto nascere la primavera dei popoli

Caroccia e Delmastro, quel vaffa che ha fatto nascere l’amicizia, poi i 40mila euro dell’esponente FdI per “ripartire” – Il videoIl doppio interrogatorio, di Mauro e Miriam Caroccia, è durato praticamente tutta la giornata.

Il regista Davide Manganaro da Gioia Tauro alla Capitale: “Roma ha fatto nascere il mio cinema”Dal cuore della Calabria alla capitale italiana, il percorso di Davide Manganaro racconta una storia di passione, determinazione e amore per il...

Temi più discussi: Brividi. Scoperto un forte romano fuori luogo e fuori tempo. Siamo stati come l'ultimo giapponese sull'isola perduta? I disperati tentativi dell'Impero di riprendere la fortuna per i capelli. Cos'è stato scoperto? Cosa avvenne dopo il crollo dell'Occidente?; Borders, ai confini dell’Impero: un viaggio nella storia che racconta il presente; Che cosa non ha funzionato - Disastri dell'ingegneria: Ep. 4 - Incidenti sulle montagne russe Video; Nei tempi oscuri la vera Speranza si scrive con la maiuscola.

Dopo l’impero europeo arrivarono Hitler e il DuceIl 4 novembre 1918 fu il crollo di una grande (e inconsapevole) élite europea travolta da nazionalismi che non capiva. Lezione per l’oggi ... ilfoglio.it

Se i soci lasciano Mediobanca: E’ la fine del salotto buonoPiazzetta Cuccia rumoreggia. Sono giorni agitati nella sede di Mediobanca. Il crollo dell’impero di uno dei soci sta generando una reazione a catena che, secondo il Finacial Times, sta portando a dire ... affaritaliani.it

Alessio Piazza: "Il Mio Nuovo Spettacolo" a Marsala! Teatro Impero, Marsala (TP), Sicilia 2 maggio 2026 21:30 Acquista i tuoi biglietti in prevendita su Liveticket - https://liveticket.it/evento.aspxId=601385&InstantBuy=1 L'eclettico attore e regist - facebook.com facebook

Auto a fuoco nel parcheggio dell’Impero, discoteca evacuata nella notte x.com