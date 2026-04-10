Il capriolo ferito in fuga tra via Murri e via degli Orti

Nella zona tra via Murri e via degli Orti, una pattuglia della polizia locale si è trovata a inseguire un capriolo ferito che correva tra le auto in transito. L’animale stava attraversando una delle strade principali di Bologna, creando disagi al traffico. La fuga dell’animale ha richiesto l’intervento degli agenti per metterlo in sicurezza e gestire la situazione.

Inseguimento tra via Murri e via degli Orti: questa volta a tenere impegnate la pattuglia della polizia locale non è stato un malintenzionato ma un capriolo in fuga tra il traffico lungo una delle arterie stradali principali di Bologna.L'episodio è avvenuto giovedì mattina e tutto è iniziato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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