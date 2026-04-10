Un articolo pubblicato sul Foglio analizza il modello del calcio trasmesso su piattaforme a pagamento. Viene evidenziato che questa modalità di trasmissione sta incontrando difficoltà crescenti. Secondo il testo, la sostenibilità di questo sistema potrebbe essere messa in discussione nel prossimo futuro. Non vengono fornite previsioni, ma si sottolineano le criticità attuali del settore.

Ma la pirateria non c'entra niente, il sistema non regge. L'industria calcio tecnicamente è già fallita Mg Milano 01052021 - campionato di calcio serie A Milan-Benevento foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: cameramen Interessante articolo del Foglio sul modello sempre meno sostenibile del calcio a pagamento in tv. Non reggerà a lungo e non per la pirateria che non c”entra assolutamente nulla. Il pallone èè un’industria tecnicamente fallita. Il pallone europeo è un’industria multi-miliardaria. Che però poggia su una sola gamba, quella dei diritti tv, venduti a peso d’oro: sono circa 40 miliardi di euro, tra campionati e coppe, ogni 3 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio a pagamento in tv non reggerà a lungo (il Foglio)

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Il leghista #Centinaio al Foglio: “Non permettere ai fuorisede di votare è stato un errore che abbiamo commesso nei confronti dei giovani. Non diamo loro fiducia, non li ascoltiamo. Il cdx e tutta la politica devono lavorare per migliorare il rapporto con la Gen Z” x.com