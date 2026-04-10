Il Ballo di San Vito compie 30 anni e il grande Capossela dà appuntamento a Castiglione del Lago | per un concerto da tarantolati

Il Ballo di San Vito celebra i suoi trent’anni e per l’occasione il cantautore Capossela si esibirà a Castiglione del Lago con un concerto dal vivo. L’evento è inserito nelle iniziative di commemorazione di questa ricorrenza, che coinvolge artisti e pubblico. Capossela ha annunciato il concerto attraverso alcune frasi tratte dalla sua musica, che riflettono le emozioni e le sensazioni legate a questa ricorrenza.

"Questo è il male che mi porto da trent'anni addosso. Fermo non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. E il muschio non cresce sopra il sasso. E il muschio non cresce sopra il sasso": sono questi i versi leggendari di uno dei cantautori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Capossela: il 13 luglio “Ovunque Proteggi Live in Pompei”, un concerto unico per i vent’anni dall’uscita del discofoto di Marco Zanella POMPEI - Un disco che invoca protezione contro la caducità dell’esistenza rivive in un luogo che di questa è simbolo eterno. Pokémon compie 30 anni: da fenomeno pop a linguaggio generazionale globaleDal Game Boy al Super Bowl LX, Pokémon celebra 30 anni con la campagna “Qual è il tuo preferito?”. Il Ballo di San Vito - Vinicio Capossela Temi più discussi: Ballo di gruppo al San Marco Vin Bar di Driolassa; Casa Bianca, giudice federale blocca i lavori per la sala da ballo di Trump; Il Ballo di Gorleri ricorda Khalid Rawash: Mancherà a tutti i giusti della storia; Ultimo ballo casalingo per la Uyba: la sfida a Chieri chiude la stagione alla e-work Arena. Vinicio Capossela ripercorre l'esecuzione integrale del Ballo di San VitoNel trentesimo anniversario della pubblicazione di Il Ballo di San Vito, Vinicio Capossela porta a Castiglione del Lago un concerto speciale che ne ripercorre l'esecuzione integrale. (ANSA) ... ansa.it Vinicio Capossela in concerto a Castiglione del Lago nel 30esimo anniversario di Il Ballo di San Vito: data e bigliettiVinicio Capossela farà tappa a Castiglione del Lago per celebrare il trentesimo anniversario della pubblicazione di Il Ballo di San Vito, uno dei suoi brani più celebri pubblicato nel 1996. L'appunt ... corrieredellumbria.it VENERDI 27 MARZOLATINFUSION special night Salsa & Bachata: H.22.30 Grande stage di SALSA by Dania Morales e Pietro Arc en ciel ! show by Danya Morales (solo) + show DM ladies project ! Esibizione delle 2 coppie vincitrici del Gran Ballo - facebook.com facebook