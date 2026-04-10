Negli ultimi mesi, i voli in Europa hanno affrontato alcune difficoltà a causa di scorte di benzina limitate e di problemi legati alla disponibilità di cherosene, principale combustibile per gli aerei. La situazione si è aggravata con le tensioni in Medio Oriente, che potrebbero influenzare i trasporti aerei nei prossimi mesi. Per questa primavera, si prevede un possibile aumento delle restrizioni e delle difficoltà operative per le compagnie aeree italiane ed europee.

Quale è la situazione (reale) dei voli in Europa? Cosa ci attende in questa primavera? Le tensioni in Medio Oriente come incideranno sui viaggi? Il cherosene che muove i voli italiani ed europei è un derivato del petrolio e per questo arriva in larga parte dal Golfo Persico: ma c'è la crisi per via della chiusura dello Stretto di Hormuz, che di fatto ha paralizzato il traffico di petroliere nello snodo marittimo da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale. I prezzi e i disagi Le conseguenze sul mercato del jet fuel? Sono state veloci: secondo Argus Media, una delle agenzia più autorevoli nell'analisi dei mercati energetici, i prezzi del carburante per aerei sono più che raddoppiati dall'inizio del conflitto, con il blocco dei flussi dal Golfo Persico che ha compromesso circa il 50% delle importazioni europee. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - I voli in Europa sono davvero a rischio? E da quando? Le scorte di benzina (limitate) e quanto può durare

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