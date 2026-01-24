Gli anni del terrore il giornalista Leone Zingales torna in libreria con dieci storie sul nazifascismo

In occasione della Giornata della Memoria, Leone Zingales ripropone in libreria un volume che raccoglie dieci storie legate al nazifascismo. Con uno stile semplice e diretto, l’autore ricostruisce eventi e vicende di quel periodo storico, offrendo ai lettori un'analisi chiara e rigorosa di fatti di cronaca e testimonianze. Un testo utile per approfondire e comprendere le dinamiche di un tempo cruciale della storia italiana.

Al centro del racconto, tra l'altro, la vita dei siciliani Guido Basile, Calogero Marrone e Carmelo Salanitro, deportati nei lager tedeschi. Descritta anche la strage di Canicattì avvenuta nel luglio 1943 Torna in libreria il giornalista palermitano Leone Zingales che, in occasione della Giornata della Memoria che ricorre il prossimo 27 gennaio, si ripresenta ai lettori con un libro in cui si raccontano in forma chiara e snella dieci tra storie e fatti di cronaca accaduti durante il nazifascismo. Si intitola "Gli anni del terrore. Crimini nazisti" (Ex Libris editore, Palermo, gennaio 2026).

