Ecco la guida ai programmi TV in onda oggi, 10 aprile 2026. Su Rai 1 va in scena “Dalla strada al palco”, uno show musicale che racconta il percorso di artisti emergenti. Su Canale 5 si svolge la puntata del reality “Grande Fratello Vip”, con concorrenti che si confrontano in casa. Su Canale 20 viene trasmesso “Codice 999”, un film che si concentra su un'indagine investigativa.

Guida ai programmi TV del 10 aprile 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Codice 999” su Canale 20. La prima serata del 10 aprile 2026 offre su Rai 1 arriva lo speciale di “Dalla strada al palco”, che porta sullo schermo storie e talenti da tutta Italia. Rai 2 propone un nuovo caso di “Delitti in Paradiso”, tra mistero e atmosfere caraibiche. Per gli amanti del cinema, Rai 3 trasmette il toccante film “La casa di Ninetta”, mentre Italia 1 punta sul grande spettacolo con “Aquaman e il Regno Perduto”. Su Canale 5 spazio al reality con il “Grande Fratello Vip”, sempre al centro del dibattito televisivo. Non mancano le alternative: su Nove torna la satira di “Fratelli di Crozza”, mentre Sky Cinema propone la prima visione di “La voce di Hind Rajab”, uno dei titoli più attesi della stagione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 10 aprile 2026: show musicale, reality e film

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Il punto è che partiti che portano avanti programmi seri sul nucleare ci sono, ma quasi tutti risultano antipatici all’elettore medio per motivi vari (su cui non mi esprimo). x.com