Haram! | Da Trieste un sound post-kren che sfida le etichette e conquista la scena musicale italiana

Gli Haram! arrivano da Trieste e portano un sound chiamato “post-kren” che rompe gli schemi tradizionali. La band si fa strada tra i nuovi gruppi italiani grazie a melodie energiche e sperimentali, spesso accompagnate da testi diretti e coinvolgenti. La loro musica si fa notare nelle serate nei locali della città, attirando un pubblico giovane e curioso.

Trieste al Centro della Scena Musicale Emergente: Gli Haram! e il Suono “Post-Kren”. Trieste è la cornice che accoglie gli Haram!, un trio musicale che sta ridefinendo i confini della scena musicale italiana. Con un sound che fonde post-punk, grunge e stoner, e una filosofia sonora definita “post-kren”, il gruppo si è fatto notare all’interno della rassegna “Musica emergente”. Riccardo Roschetti, Maximiliano Cappellina e Alessandro Papes portano una ventata di originalità nel panorama musicale nazionale. Un Viaggio Sonoro Oltre le Etichette. La musica degli Haram! sfida le categorizzazioni. Il loro approccio non si limita a mescolare generi, ma mira a creare un linguaggio espressivo che trascenda le etichette convenzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli Haram! sono protagonisti della sesta puntata di “Musica emergente” perché hanno deciso di usare il termine arabo che significa “proibito” per descrivere il loro stile musicale.

