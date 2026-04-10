Helena Prestes e Javier Martinez sono stati coinvolti in una notizia falsa che li riguarda. I due hanno iniziato a frequentarsi circa un anno fa, dopo aver partecipato insieme al Grande fratello 2024. La notizia circolata online ha generato confusione tra i loro fan e ha portato a smentite ufficiali da parte dei diretti interessati. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alla natura della fake news o ai soggetti coinvolti.

Helena Prestes e Javier Martinez stanno insieme da ormai un anno dopo essersi conosciuti all'interno del Grande fratello 2024. In queste ore, la modella influencer e il pallavolista argentino della Terni volley academy sono finiti vittime di una fake news. Tutto è iniziato quando Alessandro Rosica ha pubblicato una domanda di un utente che gli ha chiesto se Helena Prestes e Javier Martinez fossero in crisi, alludendo al fatto che fossero distanti e litigassero molto. Di qui, è arrivata la secca smentita del noto esperto di gossip che ha scritto: "Tutto ok. Nessuna crisi. Capita di litigare come molte coppie. Sono molto focosi." Niente crisi tra gli Helevier nonostante siano al momento distanti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez vittime di una fake news: ecco quale

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