Sono emersi online i primi concept art di Pix, il Poltergeist di Hogwarts, un personaggio che non era presente nei film originali di Harry Potter. Questi disegni appartengono a un progetto di reboot della serie, realizzato da HBO, che sta attirando l’attenzione dei fan. La presenza di Pix nel nuovo adattamento non è ancora confermata ufficialmente, ma la sua rappresentazione visiva ha già suscitato molte discussioni tra gli appassionati.

Il reboot di Harry Potter targato HBO continua a far parlare di sé. Recentemente, sono emersi online i primi concept art di un personaggio iconico di Hogwarts che era stato completamente tagliato dalla saga cinematografica originale: Pix il Poltergeist (Peeves). Nonostante il ritorno di questo spirito dispettoso sia una delle novità più attese, le immagini trapelate confermano che la produzione ha deciso di apportare un’ulteriore modifica rispetto alla descrizione letteraria di J.K. Rowling. Un adattamento più fedele, ma con nuove libertà creative. La serie TV di Harry Potter promette di essere l’adattamento definitivo. Grazie a una struttura da 8 episodi per il primo libro, la HBO ha il tempo necessario per includere sottotrame e personaggi sacrificati nei film di Chris Columbus per ragioni di durata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Harry Potter: Trapelato il design di Pix nella serie TV di HBO

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