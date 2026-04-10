Ha solo un punto più di un anno fa ma è già confermato | così Spalletti ha convinto la Juve
Un anno fa, il tecnico toscano ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2028, nonostante non abbia ancora ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League. La decisione è stata confermata di recente, anche se la squadra non ha ancora centrato l’obiettivo minimo previsto. La dirigenza ha scelto di mantenere l’allenatore in carica, rafforzando la fiducia nel suo operato.
A guardare la classifica, sembra un po' un paradosso: un anno dopo, la Juve è nella stessa posizione (quinta a -1 dalla quarta), ha solo un punto in più (57 contro 56) ed è uscita dalle coppe allo stesso turno (playoff di Champions e quarti di Coppa Italia). Eppure, Igor Tudor nell'estate del 2025 era stato confermato soltanto dopo aver raggiunto il quarto posto in volata e in seguito ai rifiuti di Conte e Gasperini, mentre Luciano Spalletti ha già ottenuto il rinnovo di contratto fino al 2028 e l'investitura presidenziale di uomo che potrà riportare il club alla lotta di vertice in Serie A. Certo, l'ex ct... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Non solo il feeling con Spalletti e una squadra più forte: così la Juve ha convinto YildizIl retroscena principale del rinnovo dell'anno in casa Juventus (quello di Spalletti e McKennie tengono la scia) è legato alla volontà.
Spalletti-Juve, il club propone un contratto di un anno e un biennale: l’allenatore ha già decisoLuciano Spalletti dovrà solo decidere tra le due proposte fatte dalla Juventus per il rinnovo del suo contratto in bianconero.
5 motivi per cui SPALLETTI ha Trasformato la Juventus
Temi più discussi: Spalletti oggi rinnova con la Juve: il piano per vincere subito; Spalletti: Non capisco perché vi stia a cuore il mio rinnovo, penso al Genoa. E sull’Italia...; Spalletti e i dubbi sulla sua Juve: Dopo 7 mesi non ho ancora capito con chi ho a che fare; Campo, risultati e fiducia del gruppo: come Spalletti si è conquistato il rinnovo con la Juventus.
Spalletti-Juve fino al 2028, ufficiale: il motto riscritto e… Ora fuori dai cogl...Il club ha reso noto il prolungamento del contratto del tecnico bianconero: tutti i dettagli e le dichiarazioni ... tuttosport.com
La Juve a Bergamo senza McKennie: Spalletti ha due opzioni. E David vuole lanciare un messaggioLa Champions dista adesso un solo punto, ma il cammino della Juventus verso l'Europa che conta è ancora ricco di ostacoli. Il primo porta il nome dell'Atalanta di Palladino, decisamente in forma e pro ... msn.com
È UFFICIALE: Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028! "Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028", ha annunciato ufficia - facebook.com facebook
Juve, Spalletti rinnova il contratto fino al 2028: l'annuncio e le news in diretta #SkySport #Juventus #Spalletti #Calciomercato x.com