Un anno fa, il tecnico toscano ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2028, nonostante non abbia ancora ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League. La decisione è stata confermata di recente, anche se la squadra non ha ancora centrato l’obiettivo minimo previsto. La dirigenza ha scelto di mantenere l’allenatore in carica, rafforzando la fiducia nel suo operato.

A guardare la classifica, sembra un po' un paradosso: un anno dopo, la Juve è nella stessa posizione (quinta a -1 dalla quarta), ha solo un punto in più (57 contro 56) ed è uscita dalle coppe allo stesso turno (playoff di Champions e quarti di Coppa Italia). Eppure, Igor Tudor nell'estate del 2025 era stato confermato soltanto dopo aver raggiunto il quarto posto in volata e in seguito ai rifiuti di Conte e Gasperini, mentre Luciano Spalletti ha già ottenuto il rinnovo di contratto fino al 2028 e l'investitura presidenziale di uomo che potrà riportare il club alla lotta di vertice in Serie A. Certo, l'ex ct... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ha solo un punto più di un anno fa, ma è già confermato: così Spalletti ha convinto la Juve

Non solo il feeling con Spalletti e una squadra più forte: così la Juve ha convinto YildizIl retroscena principale del rinnovo dell'anno in casa Juventus (quello di Spalletti e McKennie tengono la scia) è legato alla volontà.

Spalletti-Juve, il club propone un contratto di un anno e un biennale: l’allenatore ha già decisoLuciano Spalletti dovrà solo decidere tra le due proposte fatte dalla Juventus per il rinnovo del suo contratto in bianconero.

5 motivi per cui SPALLETTI ha Trasformato la Juventus

Temi più discussi: Spalletti oggi rinnova con la Juve: il piano per vincere subito; Spalletti: Non capisco perché vi stia a cuore il mio rinnovo, penso al Genoa. E sull’Italia...; Spalletti e i dubbi sulla sua Juve: Dopo 7 mesi non ho ancora capito con chi ho a che fare; Campo, risultati e fiducia del gruppo: come Spalletti si è conquistato il rinnovo con la Juventus.

Spalletti-Juve fino al 2028, ufficiale: il motto riscritto e… Ora fuori dai cogl...Il club ha reso noto il prolungamento del contratto del tecnico bianconero: tutti i dettagli e le dichiarazioni ... tuttosport.com

La Juve a Bergamo senza McKennie: Spalletti ha due opzioni. E David vuole lanciare un messaggioLa Champions dista adesso un solo punto, ma il cammino della Juventus verso l'Europa che conta è ancora ricco di ostacoli. Il primo porta il nome dell'Atalanta di Palladino, decisamente in forma e pro ... msn.com

È UFFICIALE: Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028! "Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028", ha annunciato ufficia - facebook.com facebook

Juve, Spalletti rinnova il contratto fino al 2028: l'annuncio e le news in diretta #SkySport #Juventus #Spalletti #Calciomercato x.com