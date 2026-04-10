Stasera, alle 21:35 su Canale 5, va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Le anticipazioni e le ultime notizie relative al reality sono state diffuse in giornata, offrendo dettagli su ciò che i telespettatori possono aspettarsi. La trasmissione prosegue con la sua programmazione settimanale, coinvolgendo i concorrenti e il pubblico in attesa di sviluppi e colpi di scena.

. Stasera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. La tensione si taglia con il coltello: alleanze fragili, gruppi sempre più divisi e discussioni che ormai sono all’ordine del giorno. Le protagoniste assolute? Donne forti, divisive, spesso sopra le righe. I nomi non passano inosservati e sono quelli di Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Paola Caruso ed Antonella Elia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 10 aprile

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Grande Fratello VIP 2026: crollo degli ascolti il programma non convince più

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